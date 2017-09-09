Число жертв сильнейшего за 100 лет землетрясения в Мексике возросло до 58 человек
Жертвами землетрясения в Мексике стали, по разным данным, от 58 до 60 человек.
По меньшей мере 58 человек погибли и около 250 пострадали в результате землетрясения в Мексике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Руководитель агентства гражданской защиты Мексики Луис Фелип Пуентес сообщил Reuters о том, что в штате Оахака погибли 45 человек, еще десять - в штате Чьяпас и еще трое человек погибли в штате Табаско. По словам губернатора штата Чьяпас Мануэля Веласко, жертвами землетрясения в штате стали 12 человек. Таким образом, общее число жертв могло составить 60 человек.
"Землетрясение века" в Мексике: число погибших возросло до 32 человек - Reuters
Ранее сообщалось о 26 погибших в результате стихийного бедствия. Губернатор штата Оахака Алехандро Мурата заявлял, что из-за землетрясения погибли не менее 20 человек, в том числе 17 - в городе Хучитан-де-Сарагоса. В нем также были разрушены около 100 зданий.
Сильнейшее за последние сто лет землетрясение магнитудой 8.2 произошло 8 сентября в Мексике. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. В результате землетрясения также возникло небольшое цунами, высота волн которого достигала 0,7 м. По предварительной информации, из-за землетрясения без электричества остались около 200 тыс. человек. После землетрясения сейсмологи также зафиксировали еще 62 афтершока.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°