"Землетрясение века" в Мексике: число погибших возросло до 32 человек - Reuters

Подземные толчки привели к образованию трещин в зданиях и небольшому цунами.

Люди вышли на улицы во время землетрясения в Мексике / REUTERS

По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике поздно вечером в четверг, 7 сентября. Как сообщает Reuters, землетрясение ударило по южному побережью страны, приведя к образованию трещин в зданиях и появлению небольшого цунами.

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Агентство отмечает, что это землетрясение было мощнее толчков в 1985 году, которые тогда опустошили и разрушили городские районы Мехико. Однако на этот раз повреждения в городе небольшие.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 26 человек.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. По оценкам специалистов, землетрясение, произошедшее у берегов Мексики утром в пятницу, стало самым мощным за последние сто лет.

Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧС в 122 населенных пунктах.