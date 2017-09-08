В Киеве завтра будет ясно, днем до +24°

17:00, 8 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в столице будет ясная погода, днем до +24°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в столице будет тепло и ясно / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 19:26. 

Погода на выходные: в Украину придет "бабье лето", на юге до +30° (карта)

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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