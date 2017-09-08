В Украине завтра будет ясная погода, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 8 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Украине будет солнечная и теплая погода.

Завтра в Украине будет теплая и ясная погода / УНИАН
Завтра в Украине будет теплая и ясная погода / УНИАН

В восточных областях Украины завтра будет ясная погода, температура днем до +23°. На юге Украины также ясно, температура до +29°.

На западе Украины завтра будет небольшая облачность. Температура днем до +28°.

Погода на выходные: в Украину придет "бабье лето", на юге до +30° (карта)

В северных областях переменная облачность. Температура до +22°. В центре Украины ясная погода. Температура днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

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