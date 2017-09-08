Режим ЧП и 15 жертв: землетрясение в Мексике стало самым мощным за сто лет

15:54, 8 сентября 2017
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Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах.

Люди собрались на улице после землетрясения в Мехико / REUTERS
Люди собрались на улице после землетрясения в Мехико / REUTERS

Число жертв землетрясения в Мексике в штате Оахака возросло до 15 человек. Об этом сообщает радиостанция W Radiо.

Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах, проводится эвакуация одного из населенных пунктов.

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По оценкам специалстов, землетрясение, которое произошло у берегов Мексики утром в пятницу, стало самым мощным за последние сто лет.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

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