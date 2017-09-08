Режим ЧП и 15 жертв: землетрясение в Мексике стало самым мощным за сто лет
Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах.
Число жертв землетрясения в Мексике в штате Оахака возросло до 15 человек. Об этом сообщает радиостанция W Radiо.
Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах, проводится эвакуация одного из населенных пунктов.
Отель в Мексике раскололся надвое из-за мощнейшего землетрясения
По оценкам специалстов, землетрясение, которое произошло у берегов Мексики утром в пятницу, стало самым мощным за последние сто лет.
Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 71 %
Давление: 768 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей