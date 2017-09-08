Отель в Мексике раскололся надвое из-за мощнейшего землетрясения
Инцидент произошел в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака. К счастью, жертв удалось избежать.
Здание туристического отеля в Мексике раскололось надвое и обрушилось из-за мощнейшего землетрясения. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака. Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето заявил, что в результате ЧП никто не погиб.
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Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года. Известно о по меньшей мере 7 жертвах.
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