На Киев надвигается сильный ветер

13:45, 8 сентября 2017
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По прогнозу синоптиков, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура 18-20°.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

В ближайшие часы и до конца суток 8 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура 18-20°.

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Киевская служба спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев вернется теплая погода.

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