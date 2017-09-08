На Киев надвигается сильный ветер
По прогнозу синоптиков, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура 18-20°.
В ближайшие часы и до конца суток 8 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура 18-20°.
Антициклон несет жару в Украину
Киевская служба спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев вернется теплая погода.
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