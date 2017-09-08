Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории (фоторепортаж)

13:10, 8 сентября 2017
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Скорость ветра достигает 250 километров в час.

Последствия урагана
Последствия урагана "Ирма" в Доминикане / REUTERS

Ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майями.

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Скорость ветра достигает 250 километров в час.

Как сообщал УНИАН, уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности. В американском штате Флорида из-за урагана эвакуируют полмиллиона человек.

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