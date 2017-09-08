На Барбадосе 16-летний серфер погиб, пытаясь покорить волны во время урагана "Ирма"

12:24, 8 сентября 2017
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Парень упал со своей доски и столкнулся с рифом. Его называли одним из самых перспективных молодых серферов.

Парню было всего 16 лет / The Тelegraph
Парню было всего 16 лет / The Тelegraph

На Барбадосе погиб перспективный 16-летний серфер, который катался во время мощного урагана "Ирма". Об этом сообщает The Тelegraph.

Отмечается, что парень упал со своей доски и столкнулся с рифом.

"Парень истекал кровью и не шевелился. Его пытались быстрее доставить на пляж, но это было трудно сделать", - сказал сержант Алан Берк.

Из-за урагана "Ирма" в еще одном американском штате ввели режим ЧС

Газета "Национальные новости" в Барбадосе назвала парня одним из самых перспективных молодых серферов. 

Как сообщал УНИАН, уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности. В американском штате Флорида из-за урагана эвакуируют полмиллиона человек.

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