Из-за урагана "Ирма" в еще одном американском штате ввели режим ЧС

11:59, 8 сентября 2017
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Ранее режим ЧС ввели во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Ирма" еще в одном штате - Южной Каролине. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передают "РИА Новости".

Ранее Трамп объявил ЧП во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

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Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые в США являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал УНИАН, уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности. В американском штате Флорида из-за урагана эвакуируют полмиллиона человек.

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