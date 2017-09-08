Погода на выходные: в Украину придет "бабье лето", на юге до +30° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло и солнечно, местами температура поднимется до +30°.

В выходные в Украине будет солнечная и ясная погода / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье будет ясная погода, +15°...+26°.

Во Львове завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +15°...+26°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +24°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, переменная облачность.

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В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье до +25° с переменной облачностью.

Одесситам на выходных обещают ясную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+27°.

В Харькове в субботу облачно, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье +11°...+24°, переменная облачность.

Прогноз на 9 сентября / УНИАН

Прогноз на 10 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу будет ясная погода. Температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+26°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +15°...+29°. В воскресенье будет ясная погода, температура +14°...+30°.

В Мариуполе в субботу будет ясная погода, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье облачно, температура до +23°.

В Краматорске в субботу будет ясно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье температура до +24°, облачно.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +10°...+24°, практически безоблачно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье облачно, ночью +7°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°. В воскресенье ясно, ночью +12°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура днем +27°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно, температура воздуха +11° …+24°.

В Затоке в субботу практически безоблачно, температура ночью +16°, днем до +26°. В воскресенье ясно, до +26°.

В Бердянске в субботу будет ясно, температура +14° …+25°. В воскресенье небольшая облачность, температура до +24°.

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