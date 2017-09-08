Погода на выходные: в Украину придет "бабье лето", на юге до +30° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло и солнечно, местами температура поднимется до +30°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье будет ясная погода, +15°...+26°.
Во Львове завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +15°...+26°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +24°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, переменная облачность.
Антициклон несет жару в Украину
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье до +25° с переменной облачностью.
Одесситам на выходных обещают ясную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+27°.
В Харькове в субботу облачно, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье +11°...+24°, переменная облачность.
В Днепре в субботу будет ясная погода. Температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+26°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +15°...+29°. В воскресенье будет ясная погода, температура +14°...+30°.
В Мариуполе в субботу будет ясная погода, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье облачно, температура до +23°.
В Краматорске в субботу будет ясно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье температура до +24°, облачно.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +10°...+24°, практически безоблачно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье облачно, ночью +7°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°. В воскресенье ясно, ночью +12°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура днем +27°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно, температура воздуха +11° …+24°.
В Затоке в субботу практически безоблачно, температура ночью +16°, днем до +26°. В воскресенье ясно, до +26°.
В Бердянске в субботу будет ясно, температура +14° …+25°. В воскресенье небольшая облачность, температура до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°