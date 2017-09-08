При землетрясении в Мексике погибли семь человек

11:04, 8 сентября 2017
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Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года.

Землетрясение в Мексике / REUTERS
Землетрясение в Мексике / REUTERS

В результате землетрясения в Мексике погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные местных СМИ.

Как сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на губернатора юго-восточного штата Чьяпас Мануэля Веласкеса, в его штате погибли три человека. По данным издания Universal‏, в штате Оахака погибла женщина. Издание Excelsior‏ со ссылкой на губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса сообщает о двух погибших детях.

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Кроме того, издание Prensa Libre со ссылкой на губернатора департамента Сан-Маркос в Гватемале сообщает об одном погибшем в городе Такана.

В то же время Информационная служба по чрезвычайным ситуациям и катастрофам сообщает о пяти погибших.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

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