В американском штате Флорида эвакуируют полмиллиона человек из-за урагана "Ирма"

10:27, 8 сентября 2017
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С пятницы в штате будут закрыты все школы.  Отменены некоторые спортивные мероприятия.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Власти штата Флорида отдали распоряжение об эвакуации более 500 тысяч человек в связи с приближением мощного урагана «Ирма». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По распоряжению губернатора в штате с пятницы, 8 сентября, по понедельник, 11 сентября, будут закрыты все школы. Отменены некоторые спортивные мероприятия.

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Губернатор призвал всех жителей Флориды быть готовыми к эвакуации, подчеркнув, что приближающийся ураган «больше, чем весь наш штат», и может привести к масштабным разрушениям и жертвам.

Как сообщал УНИАН, уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности.

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