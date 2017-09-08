Ураган "Хосе" усилился до 3-й категории и движется к Карибам

Ураган продвигается по центральной части Атлантического океана на запад, к Карибскому бассейну.

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Ураган "Хосе" усилился до третьей категории по пятибалльной шкале и продвигается по центральной части Атлантического океана на запад, к Карибскому бассейну. Об этом сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США.

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Напомним, что в настоящее время в Атлантике свирепствует другой мощный ураган - "Ирма". Жертвами стихии уже стали 11 человека.