У берегов Мексики произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами (фото, видео)

Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года.

Люди собираются на улице после землетрясения в Мехико / REUTERS

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 23:49 (07:49 по Киеву).

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О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Earthquake off the coast of Chapas Mexico felt in Mexico City 8.0. via @elbigdata pic.twitter.com/ejXMyFI8MD — Gilbert (@gilbertmacias) 8 сентября 2017 г.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после землетрясения у берегов Мексики.

Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Ирма" стали 11 человек. Более миллиона человек пострадали.