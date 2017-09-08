У берегов Мексики произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами (фото, видео)
Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года.
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 23:49 (07:49 по Киеву).
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О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.
Earthquake off the coast of Chapas Mexico felt in Mexico City 8.0. via @elbigdata pic.twitter.com/ejXMyFI8MD— Gilbert (@gilbertmacias) 8 сентября 2017 г.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после землетрясения у берегов Мексики.
Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Ирма" стали 11 человек. Более миллиона человек пострадали.
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