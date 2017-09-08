В Киеве сегодня будет облачная погода, днем до +18°

08:30, 8 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в столице будет облачно, днем до +18°.

УНИАН
В  столице сегодня небольшая облачность / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:22, а зайдет в 19:28. 

В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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