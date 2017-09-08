В Киеве сегодня будет облачная погода, днем до +18°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в столице будет облачно, днем до +18°.

В столице сегодня небольшая облачность / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:22, а зайдет в 19:28.

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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