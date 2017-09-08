В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

08:05, 8 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Украине будет облачно, местами пройдут дожди с грозами.

tov-tob.livejournal.com
В Украине сегодня будет облачно / tov-tob.livejournal.com

В восточных областях Украины сегодня пройдут дожди с грозами, температура днем до +25°. На юге Украины также местами грозы, температура до +29°.

На западе Украины пасмурно. Температура днем до +22°.

Антициклон несет жару в Украину

В северных областях переменная облачность. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода. Температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников.  Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

Погода на 8 сентября / УНИАН
Погода на 8 сентября / УНИАН

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