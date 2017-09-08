Самый мощный ураган в Атлантике: жертвами "Ирмы" стали 11 человек, более миллиона пострадали

08:06, 8 сентября 2017
424

По данным Красного Креста, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности, сообщил международный комитет Красного Креста, передает Delfi.

По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

По последним данным, ураган унес жизни 11 человек.

NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)

Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5° В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°
В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта) В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
71 %
768 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей