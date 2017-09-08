Самый мощный ураган в Атлантике: жертвами "Ирмы" стали 11 человек, более миллиона пострадали

По данным Красного Креста, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

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Более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности, сообщил международный комитет Красного Креста, передает Delfi.

По данным организации, сильнейший ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

По последним данным, ураган унес жизни 11 человек.

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Красный Крест выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий удара стихии на островах.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 300 км/ч. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.