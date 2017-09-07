Антициклон несет жару в Украину

В Украине ожидается теплая погода благодаря антициклону.

На территории нашей страны потеплеет до +30° / фото УНИАН

Синоптики прогнозируют в ближайшее время в Украине потепление до + 30°. Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также В Киеве сегодня будет облачная погода, днем до +17°

"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду", - говорится в сообщении.

В результате интенсивного прогрева воздуха столбики термометров поднимутся днем до 30°, на юге страны несколько выше. Такая погода сохранится до середины следующей недели.

Как сообщала Погода УНИАН, 8 сентября в Украине будет облачно, местами пройдут дожди с грозами.