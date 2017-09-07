Антициклон несет жару в Украину
В Украине ожидается теплая погода благодаря антициклону.
Синоптики прогнозируют в ближайшее время в Украине потепление до + 30°. Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В Киеве сегодня будет облачная погода, днем до +17°
"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду", - говорится в сообщении.
В результате интенсивного прогрева воздуха столбики термометров поднимутся днем до 30°, на юге страны несколько выше. Такая погода сохранится до середины следующей недели.
Как сообщала Погода УНИАН, 8 сентября в Украине будет облачно, местами пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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