В Киеве завтра будет облачная погода, днем до +18°

17:00, 7 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в столице будет облачно, днем до +18°.

В Киеве завтра немного потеплеет / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра немного потеплеет / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +10°. Ветер северо-западный, до 5.3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28. 

Синоптики прогнозируют, что завтра в Украину вернется лето

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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