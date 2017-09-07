NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)

16:13, 7 сентября 2017
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Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Ураган
Ураган "Ирма" / NOAA

Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Сейчас ураган надвигается на Флориду, Кубу, Багамские острова, Гаити и Доминиканскую республику. Скорость урагана достигает 300 км/ч. «Ирма» сильнее «Харви», который в конце августа обрушился на Техас и вызвал наводнение.

Американской национальное космическое агентство показало, как выглядит ураган из космоса.

Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" уже нанес Карибским островам колоссальные разрушения

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