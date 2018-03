NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)

Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

NASA continues to watch Hurricane Irma from above as this powerful storm move towards the U.S. https://t.co/PZntlNb67Y pic.twitter.com/WSAUsM4TUB