NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)

Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Ураган "Ирма" / NOAA

Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

NASA continues to watch Hurricane Irma from above as this powerful storm move towards the U.S. https://t.co/PZntlNb67Y pic.twitter.com/WSAUsM4TUB — NASA360 (@NASA360) 6 сентября 2017 г.

Сейчас ураган надвигается на Флориду, Кубу, Багамские острова, Гаити и Доминиканскую республику. Скорость урагана достигает 300 км/ч. «Ирма» сильнее «Харви», который в конце августа обрушился на Техас и вызвал наводнение.

Американской национальное космическое агентство показало, как выглядит ураган из космоса.

Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" уже нанес Карибским островам колоссальные разрушения.