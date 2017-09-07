NASA показало, как выглядит разрушительный ураган "Ирма" из космоса (фото, видео)
Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
NASA continues to watch Hurricane Irma from above as this powerful storm move towards the U.S. https://t.co/PZntlNb67Y pic.twitter.com/WSAUsM4TUB— NASA360 (@NASA360) 6 сентября 2017 г.
Сейчас ураган надвигается на Флориду, Кубу, Багамские острова, Гаити и Доминиканскую республику. Скорость урагана достигает 300 км/ч. «Ирма» сильнее «Харви», который в конце августа обрушился на Техас и вызвал наводнение.
Американской национальное космическое агентство показало, как выглядит ураган из космоса.
Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" уже нанес Карибским островам колоссальные разрушения.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -2°
-
Днепропетровск+5°... -2°
-
Донецк+11°... -1°
-
Житомир+7°... -1°
-
Запорожье+8°... -1°
-
Ивано-Франковск+9°... -2°
-
Киев+8°... -1°
-
Кировоград+7°... 0°
-
Луганск+11°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -1°
-
Николаев+8°... 0°
-
Одесса+10°... 0°
-
Полтава+2°... -1°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+15°... +4°
-
Сумы+4°... -4°
-
Тернополь+7°... -2°
-
Харьков+3°... -2°
-
Херсон+9°... +1°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... -1°
-
Чернигов+5°... -3°
-
Черновцы+7°... 0°