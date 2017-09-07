В Украине завтра будет облачно, местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 7 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Украине будет облачно, местами пройдут дожди с грозами.

Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

В восточных областях Украины завтра пройдут дожди с грозами, температура днем до +25°. На юге Украины также местами грозы, температура до +29°.

На западе Украины пасмурно. Температура днем до +22°.

Синоптики прогнозируют, что завтра в Украину вернется лето

В северных областях переменная облачность. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода. Температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников.  Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

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