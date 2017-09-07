Тропический шторм "Хосе" в Атлантическом океане усилился до урагана

Скорость ветра в районе урагана достигла 120 километров в час, сейчас он движется в район стран Карибского бассейна со скоростью 25 километров в час.

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Тропический шторм "Хосе", ранее образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

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По данным NHC, скорость ветра в районе урагана достигла 120 километров в час, сейчас он движется в район стран Карибского бассейна со скоростью 25 километров в час.

Как сообщал УНИАН, ранее тропический шторм "Катя" в Мексиканском заливе усилился до урагана.