В Карпатах из-за густого тумана потерялся турист
Заблудившегося 40-летнего киевлянина искали почти три часа и впоследствии сопроводили до базы отдыха.
В Карпатах из-за густого тумана потерялся турист. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что соответствующее сообщение о необходимости оказания помощи поступило на мобильный телефон спасателей пгт. Ворохта.Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя.
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Заблудившегося 40-летнего киевлянина искали почти три часа и впоследствии сопроводили до базы отдыха. В дальнейшем в 20.10 потерпевшего доставили к месту временного проживания в Ворохте.
Как сообщал УНИАН, МИД советует украинцам не ездить на южное побережье США и в страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма".
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