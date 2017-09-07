В Карпатах из-за густого тумана потерялся турист

13:37, 7 сентября 2017
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Заблудившегося 40-летнего киевлянина искали почти три часа и впоследствии сопроводили до базы отдыха.

  Мужчину искали три часа / Фото Евгения Тимашева

В Карпатах из-за густого тумана потерялся турист. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что соответствующее сообщение о необходимости оказания помощи поступило на мобильный телефон спасателей пгт. Ворохта.Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя.

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Заблудившегося 40-летнего киевлянина искали почти три часа и впоследствии сопроводили до базы отдыха. В дальнейшем в 20.10 потерпевшего доставили к месту временного проживания в Ворохте.

Как сообщал УНИАН, МИД советует украинцам не ездить на южное побережье США и в страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма".

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