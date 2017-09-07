Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 70 человек
Факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата.
Число жертв урагана "Харви" в Техасе достигло по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей местных властей.
Ранее сообщалось о 60 погибших.
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Как отмечается, факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.
Как сообщал УНИАН, ущерб от урагана "Харви" в Техасе оценили в рекордные $180 миллиардов. Предложение о финансовой помощи жертвам урагана поступило из очень неожиданного источника - от правительства Венесуэлы.
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