Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 70 человек

13:01, 7 сентября 2017
9

Факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата.

Ураган
Ураган "Харви" в США / REUTERS

Число жертв урагана "Харви" в Техасе достигло по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 60 погибших.

"Непригоден для жизни": ураган "Ирма" нанес Карибским островам колоссальные разрушения (фото, видео)

Как отмечается, факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.

Как сообщал УНИАН, ущерб от урагана "Харви" в Техасе оценили в рекордные $180 миллиардов. Предложение о финансовой помощи жертвам урагана поступило из очень неожиданного источника - от правительства Венесуэлы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5° В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°
В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта) В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
71 %
768 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей