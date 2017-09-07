Тропический шторм "Катя" в Мексиканском заливе усилился до урагана

12:27, 7 сентября 2017
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Скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 километров в час. 

"Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром / REUTERS

Тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Максимальная скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 километров в час. По данным метеорологов, ураган движется на юго-восток со скоростью примерно 4 километра в час.

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Как сообщал УНИАН, "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром.

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