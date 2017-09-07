Синоптики прогнозируют, что завтра в Украину вернется лето
Завтра в некоторых областях температура будет составлять "курортные" +24°...+27°.
С завтрашнего дня в Украине начнет теплеть, и в некоторых областях температура будет составлять "курортные" +24°...+27°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"Завтра лето попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные +24... +27 градусов", - написала она.
В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
В большинстве областей +18... +23 градуса. И только на севере, Волыни и Ривненщине сохранится прохладная погода, +17... +21 градус.
Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье.
В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня +18... +20 градусов.
На выходных в Украине потеплеет еще больше: температура достигнет +25... +30 градусов.
Как сообщал УНИАН, синоптики сходятся во мнении, что первый месяц осени будет комфортным, без резких перепадов температуры.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°