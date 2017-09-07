Синоптики прогнозируют, что завтра в Украину вернется лето

11:56, 7 сентября 2017
10

Завтра в некоторых областях температура будет составлять "курортные" +24°...+27°.

фото УНІАН
В выходные температура в некоторых областях поднимется до +30° / фото УНІАН

С завтрашнего дня в Украине начнет теплеть, и в некоторых областях температура будет составлять "курортные" +24°...+27°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Завтра лето попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные +24... +27 градусов", - написала она.

В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)

В большинстве областей +18... +23 градуса. И только на севере, Волыни и Ривненщине сохранится прохладная погода, +17... +21 градус.

Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье. 

В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня +18... +20 градусов.

На выходных в Украине потеплеет еще больше: температура достигнет +25... +30 градусов.

Как сообщал УНИАН, синоптики сходятся во мнении, что первый месяц осени будет комфортным, без резких перепадов температуры. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
71 %
768 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей