Самый страшный за последнее десятилетие: ураган "Ирма" продолжает наступление на Карибский бассейн (видео)

По предварительным оценкам, от "Ирмы" могут пострадать 37 миллионов человек.

Ураган "Ирма" уже унес жизни по меньшей мере 6 человек / фото REUTERS

Ураганы с женскими именами всегда самые разрушительные. Ураган "Ирма", который бушует в Карибском бассейне, уже получил статус самого мощного за последние 10 лет. Стихия уничтожила почти всю жилую часть французских островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, унесла жизни 6 человек.

В Пуэрто-Рико ураган оставил без электричества миллион человек. Почти 50 тысяч человек остались без воды. Сегодня "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем охватить Кубу и американский штат Флорида. По предварительным оценкам, от "Ирмы" могут пострадать 37 миллионов человек.

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Как сообщал УНИАН, МИД советует украинцам не ездить на южное побережье США и страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма".