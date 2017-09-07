Самый страшный за последнее десятилетие: ураган "Ирма" продолжает наступление на Карибский бассейн (видео)
По предварительным оценкам, от "Ирмы" могут пострадать 37 миллионов человек.
Ураганы с женскими именами всегда самые разрушительные. Ураган "Ирма", который бушует в Карибском бассейне, уже получил статус самого мощного за последние 10 лет. Стихия уничтожила почти всю жилую часть французских островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, унесла жизни 6 человек.
В Пуэрто-Рико ураган оставил без электричества миллион человек. Почти 50 тысяч человек остались без воды. Сегодня "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем охватить Кубу и американский штат Флорида. По предварительным оценкам, от "Ирмы" могут пострадать 37 миллионов человек.
"Непригоден для жизни": ураган "Ирма" нанес Карибским островам колоссальные разрушения (фото, видео)
Как сообщал УНИАН, МИД советует украинцам не ездить на южное побережье США и страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма".
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