"Непригоден для жизни": ураган "Ирма" нанес Карибским островам колоссальные разрушения (фото, видео)

Премьер-министр острова Барбуда заявил о повреждении 90 процентов зданий.

Ураган "Ирма" / REUTERS

Острова Карибского бассейна первыми пострадали от урагана "Ирма" – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане. Ожидется, что сегодня "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида.

При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.

По словам уроженца сообщества Сен-Мартен Даниэля Гиббса, стихия разрушила 95% французской части острова. Критически пострадал и известный курорт - остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи.

Как заявил заявил премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун, ураган «Ирма» разрушил на острове Барбуда более 90 процентов зданий.

#Antigua & #Barbuda's PM: If Hurricane Jose is coming our way, we'll have to evacuate Barbuda to Antigua



Photos: ABS Television/Radio. pic.twitter.com/dsWmktGOlv — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) 6 сентября 2017 г.

First images out of Barbuda from a Facebook broadcast live by ABS Radio & TV.



Widespread destruction has occurred on the island. pic.twitter.com/0MGShjxuU8 — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) 6 сентября 2017 г.

По оценке Брауна, так или иначе повреждены около 95 процентов зданий на острове. По его словам, сейчас остров едва ли пригоден для жизни, передает The Guardian.По последним данным, на острове погиб один человек (всего на острове живут около 1700 человек).

Как сообщал УНИАН, по оценкам ООН, от урагана "Ирма" могут пострадать до 37 млн человек.