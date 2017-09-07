МИД советует украинцам не ездить на южное побережье США и в страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма"

Во многих прибрежных регионах Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невис, Виргинских островов, Пуэрто Рико, Багамских островов, Кубы и США (штат Флорида) объявлено чрезвычайное положение.

Наибольшей мощи ураган наберет, ориентировочно, 6-8 сентября / NOAA

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок на южное побережье США и в страны Карибского бассейна из-за урагана "Ирма". Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины от 6 сентября.

"В связи с приближением к побережью США и странам Карибского бассейна урагана "Ирма", которому присвоена высшая, пятая категория уровня опасности, во многих прибрежных регионах Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невис, Виргинских островов, Пуэрто Рико, Багамских островов, Кубы и США (штат Флорида) объявлено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

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Наибольшей мощи ураган наберет, ориентировочно, 6-8 сентября.

"МИД рекомендует гражданам Украины, находящимся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, - воздержаться в ближайшее время от поездок в регион", - призывают дипломаты.

"Во время пребывания в районах, находящимся под действием урагана, нужно внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Также МИД указал номера телефонов, куда украинцам следует обращаться в случае попадания в чрезвычайные ситуации.

На территории США, государств Пуэрто-Рико и Виргинских островов (США), Антигуа и Барбуда, Тринидада и Тобаго следует звонить на "горячую линию" Посольства Украины в США по номеру + 1-202-322 2616, адрес электронной почты: emb_us @ mfa .gov.ua

На территории Кубы и Доминиканской Республики - на "горячую линию" Посольства Украины в Республике Куба по телефону + 535 429 51 31, адрес электронной почты: emb_cu@mfa.gov.ua

Кроме того, украинцы могут звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua

Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Ирма" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми стали 6 человек.