От урагана "Ирма" могут пострадать 37 миллионов человек - ООН
Сегодня "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида.
По оценкам ООН, от урагана "Ирма" – самого мощного урагана, зарегистрированного когда-либо в Атлантическом океане – могут пострадать до 37 млн человек. Об этом сообщил вечером в среду, 6 сентября, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Deutsche Welle.
ООН открыла гуманитарную миссию на острове Барбадос, чтобы в координации с карибскими службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями оказывать помощь пострадавшим.
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Как сообщается, острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов – полностью. Примерно такая же ситуация – во французской части Сен-Мартена. На островах отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение.
По расчетам метеорологов, 7 сентября "Ирма" может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида. На востоке Кубы в семи провинциях уже объявлено чрезвычайное положение. В Майами идет эвакуация людей, жители баррикадируют свои дома и скупают в магазинах необходимое.
Напомним, что жертвами урагана "Ирма" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми стали уже 6 человек.
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