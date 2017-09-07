Жертвами урагана "Ирма" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми стали 6 человек

09:37, 7 сентября 2017
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Стихия уничтожила 95% французской части острова Сен-Мартен. На осторовах нет телефонной связи и электричества.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Жертвами урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен стали шесть человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на префекта региона Гваделупа.

"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", - сказал префект региона Эрик Мэр, отметив, что это не окончательные данные.

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По соловам бывшего французского депутата Даниэля Гиббса, родившегося в сообществе Сен-Мартен, стихия уничтожила 95% французской части острова. "Это невероятная катастрофа. Девяносто пять процентов острова разрушено", - сказал он.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.

Как сообщал УНИАН, в Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма" остались без света почти миллион человек. Около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.

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