В Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма" остались без света почти миллион человек (фоторепортаж)

Около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.

Ураган "Ирма" в Пуэрто-Рико / REUTERS

Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер в Пуэрто-Рико, в результате чего около 900 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.

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Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч. "Ирма" сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.