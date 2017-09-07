В Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма" остались без света почти миллион человек (фоторепортаж)
Около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер в Пуэрто-Рико, в результате чего около 900 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.
Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Полет сквозь ураган "Ирма" сняли на видео
Как сообщал УНИАН, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч. "Ирма" сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
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