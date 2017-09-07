В Киеве сегодня будет облачная погода, днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в столице будет облачно, днем до +17°.

В Киеве сегодня облачно / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:30.

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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