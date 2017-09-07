В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди.
На востоке Украины сегодня будет переменная облачность, температура днем до +24°. На юге Украины будет солнечная погода, температура до +28°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура днем +16°... +23°.
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В северных областях переменная облачность, местами дожди. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода, местами также пройдут дожди. Температура днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 71 %
Давление: 769 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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