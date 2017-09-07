В Украине сегодня будет облачно, местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди.

В Украине сегодня будет облачно / tov-tob.livejournal.com

На востоке Украины сегодня будет переменная облачность, температура днем до +24°. На юге Украины будет солнечная погода, температура до +28°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура днем +16°... +23°.

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В северных областях переменная облачность, местами дожди. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода, местами также пройдут дожди. Температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.

Погода на 7 сентября / УНИАН

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