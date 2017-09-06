В Киеве завтра будет облачная погода, днем до +19°

17:00, 6 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в столице будет пасмурно, днем до +19°.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра пасмурно / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 3.4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:30. 

Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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