США готовятся к сильнейшему урагану за последнее десятилетие: в магазинах опустели полки с продуктами (фоторепортаж)

16:13, 6 сентября 2017
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Ураган такой силы как "Ирма" легко может срывать круши и разбивать окна, а также выдергивать деревья, превращая их в снаряды.

Покупательница в супермаркете смотрит на почти пустые полки с водой в Майами, США / REUTERS
Покупательница в супермаркете смотрит на почти пустые полки с водой в Майами, США / REUTERS

Ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие, уже достиг Карибских островов и движется в сторону США. Об этом сообщает ABC News.

Люди массово скупают в магазинах воду и продукты питания, а также материалы для укрепления домов. В некоторых магазинах полки с водой полностью опустели.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в ассоциированном с США государстве Пуэрто-Рико, в штате Флорида и на Виргинских островах. В зону траектории урагана может также попасть Доминиканская республика.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч.

Полет сквозь ураган "Ирма" сняли на видео

Как пишет ВВС, "Ирма" сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Ураган такой силы легко может срывать круши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как отмечают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

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