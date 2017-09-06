Полет сквозь ураган "Ирма" сняли на видео

15:31, 6 сентября 2017
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Скорость ветра в урагане превышает 295 километров в час.

Ураган
Ураган "Ирма" / NOAA

Американский исследовательский самолет пролетел через центр урагана "Ирма". Кадры полета через "око бури" опубликовало американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

NASA опубликовало захватывающее видео урагана "Ирма" из космоса

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как воздушное судно пролетает сквозь эпицентр урагана.

Напомним, что ураган "Ирма" достиг  5 - последней - категории опасности. Скорость ветра в нем превышает 295 километров в час.

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