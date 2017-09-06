Полет сквозь ураган "Ирма" сняли на видео

Скорость ветра в урагане превышает 295 километров в час.

Ураган "Ирма" / NOAA

Американский исследовательский самолет пролетел через центр урагана "Ирма". Кадры полета через "око бури" опубликовало американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как воздушное судно пролетает сквозь эпицентр урагана.

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF — NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) 5 сентября 2017 г.

Напомним, что ураган "Ирма" достиг 5 - последней - категории опасности. Скорость ветра в нем превышает 295 километров в час.