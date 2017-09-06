В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Катя"

По данным метеорологов, предположительно, шторм "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром.

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Тропический шторм "Катя" сформировался в среду в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Сейчас шторм находится примерно в 165 километрах к востоку от мексиканского города Тампико и движется на восток и юго-восток со скоростью 4 километра в час. Ожидается, что в пятницу он поменяет свое направление и будет двигаться на юго-запад.

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Максимальная скорость ветра оценивается примерно в 65 километров в час. Ожидается усиление скорости ветра в течение следующих двух дней. По данным метеорологов, предположительно, шторм "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром.

Как сообщал УНИАН, США угрожает новый шторм "Хосе".