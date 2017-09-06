Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°

13:28, 6 сентября 2017
49

Ближайшей ночью температура в столице упадет до +7... +9 градусов.

В Украине будет идти дождь / Фото УНИАН
Этой ночью в Киеве похолодает / Фото УНИАН

Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, ближайшей ночью температура упадет до +7... +9 градусов, а днем ​​7 сентября потеплеет до +15... +17 градусов. Также вероятен небольшой дождь.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" (видео)

По словам синоптика, ночная температура аналогично снизится и в северной части Украины.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие выходные в Киев вернется теплая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5° В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
769 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей