Ближайшей ночью температура в столице упадет до +7... +9 градусов.

Этой ночью в Киеве похолодает / Фото УНИАН

Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, ближайшей ночью температура упадет до +7... +9 градусов, а днем ​​7 сентября потеплеет до +15... +17 градусов. Также вероятен небольшой дождь.

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По словам синоптика, ночная температура аналогично снизится и в северной части Украины.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие выходные в Киев вернется теплая погода.