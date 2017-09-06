Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°
Ближайшей ночью температура в столице упадет до +7... +9 градусов.
Ночная температура в Киеве сегодня упадет до +7°. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Так, ближайшей ночью температура упадет до +7... +9 градусов, а днем 7 сентября потеплеет до +15... +17 градусов. Также вероятен небольшой дождь.
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По словам синоптика, ночная температура аналогично снизится и в северной части Украины.
Как сообщал УНИАН, в ближайшие выходные в Киев вернется теплая погода.
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