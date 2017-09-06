США угрожает новый шторм "Хосе"

В ближайшие дни «Хосе» может усилиться до урагана.

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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Хосе». Это 10-й шторм с именем в нынешнем сезоне, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Шторм находится примерно в 2420 км к востоку от Малых Антильских островов. «Хосе» движется на северо-запад со скоростью около 20 км/ч. Максимальные устойчивые ветры вблизи эпицентра стихии достигают 65 км/ч с более мощными порывами.

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Как ожидается, в ближайшие дни «Хосе» может усилиться до урагана.

Как сообщал УНИАН, в трех регионах США ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма".