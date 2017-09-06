США угрожает новый шторм "Хосе"

12:55, 6 сентября 2017
28

В ближайшие дни «Хосе» может усилиться до урагана.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Хосе». Это 10-й шторм с именем в нынешнем сезоне, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Шторм находится примерно в 2420 км к востоку от Малых Антильских островов. «Хосе» движется на северо-запад со скоростью около 20 км/ч. Максимальные устойчивые ветры вблизи эпицентра стихии достигают 65 км/ч с более мощными порывами.

NASA опубликовало захватывающее видео урагана "Ирма" из космоса

Как ожидается, в ближайшие дни «Хосе» может усилиться до урагана.

Как сообщал УНИАН, в трех регионах США ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег В среду в Украине снова похолодает и пройдет мокрый снег
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта) В Украине сегодня потеплеет, практически без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
769 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей