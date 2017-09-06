В МИД предупредили украинцев о чрезвычайном положении в трех штатах США из-за лесных пожаров

Ранее МИД предупреждал украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма".

Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев об объявлении чрезвычайного положения в трех американских штатах из-за лесных пожаров.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД Украины.

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"В Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Консул +1(415)690 0460", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД предупреждал украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма".