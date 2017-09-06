В МИД предупредили украинцев о чрезвычайном положении в трех штатах США из-за лесных пожаров

12:06, 6 сентября 2017
6

Ранее МИД предупреждал украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма".

Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS
Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев об объявлении чрезвычайного положения в трех американских штатах из-за лесных пожаров.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД Украины.

NASA опубликовало захватывающее видео урагана "Ирма" из космоса

"В Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Консул +1(415)690 0460", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД предупреждал украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Мексике произошло землетрясение В Мексике произошло землетрясение
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5° В Киеве сегодня будет солнечно, днем до +5°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
769 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей