В США эвакуируют пять тысяч военнослужащих из-за урагана "Ирма"
Эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирование ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.
В США около пяти тысяч военнослужащих, а также членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана "Ирма". Об этом сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.
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Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирование ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.
Представитель ВМС Билл Догерти также сообщил, что военная база Гуантанамо на Кубе не будет эвакуирована, как и 41 заключенный, который находится в тюрьме, расположенной на территории базы.
Как сообщал УНИАН, в трех регионах США ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма".
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