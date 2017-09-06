В США эвакуируют пять тысяч военнослужащих из-за урагана "Ирма"

11:46, 6 сентября 2017
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Эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирование ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В США около пяти тысяч военнослужащих, а также членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана "Ирма". Об этом сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Барбуда в Карибском море

Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирование ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

Представитель ВМС Билл Догерти также сообщил, что военная база Гуантанамо на Кубе не будет эвакуирована, как и 41 заключенный, который находится в тюрьме, расположенной на территории базы.

Как сообщал УНИАН, в трех регионах США ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма".

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