Летом температура в Киеве была выше климатической нормы
Все три летних месяца выдались теплее климатической нормы. Лидером среди остальных оказался август.
Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,1 ºС, что на 2,4 ºС выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Все три летних месяца выдались теплее климатической нормы. Лидером среди остальных оказался август, когда отклонение от нормы составило + 3,8 °С.
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Кроме того, в течение лета насчитывалось 24 дня, когда столбики термометров превышали отметку в +30,0 °С, однако не достигли +35,0 °С. Чрезвычайно теплые ночи установили три рекорда.
Все три месяца были чрезвычайно сухими, а в июне выпало всего 37 % климатической нормы осадков. Недобор осадков за все лето составил 84 мм.
Как сообщал УНИАН, август в Киеве был на 3,8° теплее климатической нормы.
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