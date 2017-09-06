Летом температура в Киеве была выше климатической нормы

11:26, 6 сентября 2017
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Все три летних месяца выдались теплее климатической нормы. Лидером среди остальных оказался август.

фото УНІАН
Все три месяца были чрезвычайно сухими / фото УНІАН

Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,1 ºС, что на 2,4 ºС выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Все три летних месяца выдались теплее климатической нормы. Лидером среди остальных оказался август, когда отклонение от нормы составило + 3,8 °С.

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Кроме того, в течение лета насчитывалось 24 дня, когда столбики термометров превышали отметку в +30,0 °С, однако не достигли +35,0 °С. Чрезвычайно теплые ночи установили три рекорда.

Все три месяца были чрезвычайно сухими, а в июне выпало всего 37 % климатической нормы осадков. Недобор осадков за все лето составил 84 мм.

Как сообщал УНИАН, август в Киеве был на 3,8° теплее климатической нормы.

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