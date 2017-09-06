Ураган "Ирма" обрушился на остров Барбуда в Карибском море

10:45, 6 сентября 2017
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Ураган, как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.

Ураган
Ураган "Ирма" / REUTERS

Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском Море. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 2.00 (9.00 мск). Сейчас он движется на северо-запад со скоростью порядка 295 километров в час. Он, как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.

NASA опубликовало захватывающее видео урагана "Ирма" из космоса

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. 

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