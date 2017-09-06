В трех регионах США ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма"

09:59, 6 сентября 2017
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Ураган "Ирма" усилился до 5 - последней - категории опасности. 

Люди скупают в магазинах материалы для укрепления домов перед ураганом / REUTERS
Люди скупают в магазинах материалы для укрепления домов перед ураганом / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в ассоциированном с США государстве Пуэрто-Рико, в штате Флорида и на Виргинских островах. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях американского президента, обнародованных на сайте Белого дома.

"Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уполномочено определять, привлекать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении.

МИД предупреждает украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма"

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 26 августа, на тихоокеанское побережье штата Техас обрушился ураган «Харви». Он вызвал сильное наводнение.

По данным Посольства Украины в США, по состоянию на 29 августа, граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате урагана не было.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет.

По последней информации, жертвами урагана в США стали не менее 60 человек.

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