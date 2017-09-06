NASA опубликовало захватывающее видео урагана "Ирма" из космоса

Урагану "Ирма" присвоили последнюю категорию опасности.

Снимок урагана "Ирма" из космоса / REUTERS

Ураган "Ирма" усилился до 5 - последней - категории опасности. Скорость ветра в нем превышает 295 километров в час.

Читайте также На Карибах набирает силу ураган "Ирма"

Тем временем NASA зафиксировало на видео ураган из космоса. Захватывающие кадры опубликованы на канале агентства в YouTube.

Как сообщал УНИАН, на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в штате Флорида из-за урагана объявили режим ЧП.