В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +14°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в столице пройдет дождь, днем до +14°.

Сегодня в Киеве дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +8°. Ветер преимущественно юго-западный, до 5.6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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