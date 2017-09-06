В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +14°

08:30, 6 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в столице пройдет дождь, днем до +14°.

УНИАН
Сегодня в Киеве дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +8°. Ветер преимущественно юго-западный, до 5.6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32. 

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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