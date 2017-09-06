В Украине сегодня пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)

08:05, 6 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На востоке Украины сегодня местами пройдут дожди, температура днем до +24°. На юге переменная облачность, температура до +25°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура днем +13°... +18°.

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В северных областях также пройдут дожди. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода, местами дожди. Температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

В Украине сегодня будет дождливая погода / УНИАН
В Украине сегодня будет дождливая погода / УНИАН

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