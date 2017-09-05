В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +14°

17:00, 5 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября на столицу обрушится ливень, днем до +14°.

УНИАН
В столице завтра будет дождливая погода / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +8°. Ветер юго-западный и северо-западный, до 6.4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:18, а зайдет в 19:32. 

В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +25° (видеопрогноз)

Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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